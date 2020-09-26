Sosyal medyanın terör örgütüne baskın: 24 gözaltı

SOSYAL medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen 24 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan Balıkesir'de yakalandıktan sonra tutuklanan Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu grubun etiketleme (hashtag) faaliyetlerini sürdüren ve hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunan avukat Tamer Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.