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Sosyal medyanın terör örgütüne baskın: 24 gözaltı

Sosyal medyanın terör örgütüne baskın: 24 gözaltı
Giriş Tarihi: 26.9.2020

SOSYAL medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen 24 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan Balıkesir'de yakalandıktan sonra tutuklanan Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu grubun etiketleme (hashtag) faaliyetlerini sürdüren ve hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunan avukat Tamer Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.

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