SOSYAL medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen 24 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan Balıkesir'de yakalandıktan sonra tutuklanan Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu grubun etiketleme (hashtag) faaliyetlerini sürdüren ve hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunan avukat Tamer Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.
Sosyal medyanın terör örgütüne baskın: 24 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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