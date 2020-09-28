Gazeteciler son anda kurtuldu

AZERBAYCAN'DA Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını görüntülemek isteyen AA ekibi Ermeni topçularının hedefi oldu. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü. Art arda gerçekleşen top atışlarından AA ekibi, yanında bulunan TRT ekibi ile birlikte son anda kaçarak kurtuldu.



CANLI YAYINDA AĞLADI

ERMENİSTAN tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını canlı yayında anons eden Azerbaycanlı haber spikeri, o sırada gözyaşlarına hakim olamadı.



İŞGAL ALTINDAKİ KARABAĞ'DA SIKIYÖNETİM

AZERBAYCAN'a yönelik provakatif eylemleri üst seviyeye çıkaran Ermenistan, işgalindeki Dağlık Karabağ'da sıkı yönetim ilan etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, "Hükümetin kararıyla Ermenistan'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Karar, yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. Tüm askerleri birliklere bağlı personeli göreve çağırıyorum" dedi.