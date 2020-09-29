Bakan Akar’dan Erivan’a uyarı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır" dedi. Barışçıl yollarla çözüm diyenler ve derhal ateşkes isteyenlere de seslenen Akar, "Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın yüzde 20'si işgal altındayken, Hocalı'da binlerce masum katledilirken 30 senedir neredeydiler" diye sordu.