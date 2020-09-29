İşte o 7 ismin ortak noktası: Kaçakçılık

TUNÇ SOYER



ŞATOYA KONDU, KAÇAK HAVUZLU VİLLA YAPTI

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na "Önceliği arka sıradakilere vereceğiz" diyerek aday oldu. Şeffaf belediyecilik sözü verip "Bu kentin ekmeğini hep birlikte büyütüp hakça paylaşacağız" dedi. Her ortamda dürüstlük, şeffaflık ve ilkeli olmaktan söz etti ancak ilk işi Konak Varyant'taki belediyeye ait tarihi Şato Restoran binasını kaçak tadilatla aile lojmanına çevirmek oldu. Soyer, en son Seferihisar Ulamış'taki 21 dönümlük zeytinliğine de "Zeytin sıkma tesisi yapacağım" diye izin alıp havuzlu villa inşa etti. Soyer, villayı 'yönetim ofisi ve bakıcı evi', havuzu da 'sulama havuzu' olarak gösterdi.

Soyer'in havuzun yanına keyif için yaptığı 75 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanının kaçak olduğu anlaşıldı.



FATİH PORTAKAL



ELEŞTİRDİĞİ KANUNDAN YARARLANIP KAÇAK YAPI DİKTİ

SUNDUĞU ana haber bülteninde yıllarca algı operasyonları yaptı. Dürüstlük abidesi kesildi. Bu arada hem ekranda hem de sosyal medyada sık sık Hükümetin çıkardığı imar barışını karaladı. Ancak kendisinin Seferihisar Camikebir Mahallesi'nde eşi Armağan Portakal'a ait gözüken 8.3 dönüm alana sahip 4 milyon liralık çiftliğine, yasaya aykırı 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı. Portakal'ın bu 3 kaçak yapı için karaladığı imar barışından da faydalandığı anlaşıldı. Yapıda ayrıca 40 metrakarelik kaçak sundurma yapıldığı da tespit edildi.

Portakal ailesinin kaçak yapılarını Yeni Asır ortaya çıkardı.



YILMAZ ÖZDİL



VİLLASINI DENİZE YÜRÜTTÜ

YILLARCA köşe yazılarında dürüstlük ve ahlaktan bahsetti. Atatürk'ü de kendi çıkarları için kullandı. Öyle ki, Atatürk'le ilgili yazdığı, yeni hiçbir bilgi içermeyen derleme kitabının '1881' adedini '09.05'te 2 bin 500 liradan satarak son dönemin en flaş pazarlama operasyonlarından birine imza attı. Ancak, 2017'de Bodrum Bitez'de eşi Hülya Özdil adına 4.6 milyon liraya aldığı ofis olarak gözüken binayı büyüterek 'denize doğru' yürüttü. Planlarda ticari alan vasfı olan yapı villaya çevrildi.

Özdil ailesi, 142.5 metrekare iskanlı yapıyı 310 metrekare haline getirdi.



SONER YALÇIN



DOĞAL SİT ALANINA KAÇAK KÖŞK DİKTİ

YILLARCA solcu geçindi. Sahibi olduğu internet sitesi ile algı operasyonları yaptı. Yazdığı kitaplarla "Doğruları ancak biz yazarız" edasıyla yıllardır topluma ülkede her şeyin yanlış gittiğini aşılamaya çalıştı. Ancak o da kaçakçı çıktı. Çeşme'de doğal SİT alanındaki tarlaya 3 kat ve 12 odalı, havuzlu kaçak köşk diktiği ortaya çıktı. İnşaat sırasında çevrede soranlara "Buraya kütüphane yaptırıyorum" dedi. Hatta kaçak inşaatı perdelemek için arazisinin giriş kapısına Atatürk fotoğrafı bile koydu. İstanbul Levent'te de kale gibi korunan 30 milyon TL'lik villasında usulsüz inşaat yaptırdığı da tespit edildi.

Soner Yalçın'ın kaçak köşk davasında 5 yıla kadar hapsi isteniyor.



CAN DÜNDAR



HAZİNE ARAZİSİNİ İŞGAL EDİP VİLLA YAPTI

EKRANLARIN ve gazete köşelerinin romantik çocuğuydu. Sözde çevreciydi, dürüsttü, ahlaklıydı. Lafa geldi mi "Dürüstler, usulsüzlük yapanlar kadar cesur olmakla yükümlüdür" diye ahkam kesiyordu. Ancak onun da kaçakçı olduğu anlaşıldı. FETÖ'cülerle bir olup MİT TIR'ları ile ilgili devlet sırlarını ifşa eden ihanet haberinin ardından yurt dışına kaçarken, Bodrum Kumbahçe'deki muhteşem villasının orman ve hazine arazini işgal ettiği, bu bölüme havuz yaptırıldığı ortaya çıktı.

Dündar'ın 6 milyon lira civarında olduğu belirtilen villasının kaçak bölümleri yıkıldı.



EKREM İMAMOĞLU



USULSÜZ VİLLADA OTURDU

DÜRÜST ve mütevazi imajı çizdi. "Herşey çok güzel olacak", "İsrafa son vereceğiz" sloganlarını kullandı. "İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok" diyerek göreve geldi ancak ilk iş olarak soluğu Bodrum tatilinde aldı. Bodrum Yahşi'de geçtiğimiz yıl eşi Dilek Kaya İmamoğlu adına aldığı 3 milyon liralık villa usulsüz çıktı. Turizm tesis alanına yapılan ve tapuya otel olarak kaydedilen villada müfettişlerce yapılan incelemede yapının amacı dışında kullanıldığı rapor edildi.



Villanın bugünkü değerinin en az 5 milyon lira olduğu belirtiliyor.



AYKUT ERDOĞDU



SATIN ALDIĞI VİLLAYI KAÇAK İNŞAATLA MALİKANEYE ÇEVİRDİ



CHP'nin sözde yolsuzluk avcısıydı. Sık sık "100'ün üzerinde yolsuzluk dosyası açıkladım" diyerek övünüyordu. Ancak o da Çeşme Ildır Mahallesi'ndeki Günkent Sitesi'nde 900 bin liraya aldığı villayı kaçak olarak malikaneye çevirdi. Erdoğdu tadilat sınırlarını aşınca sitedekiler ayağa kalktı. Villanın sokağa bakan cephesindeki balkonu yıktırıp odayı genişleten Erdoğdu, binanın arka tarafına da bir oda ve tuvalet daha yaptırdı.

Erhan GÜLENÇ

100 bin lira beyan etti değeri en az 1 milyon

Sıkma Soyer!

Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın ‘kaçak’ aşkı bitmiyor

Ege'nin en güzel yerlerinde rant vurgunu! Özdil, Portakal, Yalçın ve Dündar'ın kaçak yapılarına tepki yağıyor