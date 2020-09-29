Kobani gözaltılarına 4 gün ek süre

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin gözaltı süreleri doldu.



BİLGEN'E İLAÇ TEDAVİSİ

BUNUN üzerine ek süre talebinde bulunuldu ve gözaltı süresinin bugünden itibaren 4 gün uzatılması kararlaştırıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltındaki siimler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Aka, Nazmi Gör, Beyza Üstün, MYK üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya ile Ali Ürküt de bulunuyor. Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in rahatsızlığına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bazı şüphelilerin verilen gıdalardan zehirlendikleri ve hastaneye götürüldükleri iddialarının gerçek dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "Sağlık kuruluşunda yapılan tetkikler sonucunda; Ayhan Bilgen'in rahatsızlığının vücudundaki başka bir enfeksiyona bağlı olduğu ve ilaç tedavisine başlandığı, diğer şüphelilerin ise tedavi gerektirecek bir rahatsızlıklarının olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.