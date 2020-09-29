‘Olası bir savaşta Karabağ geri alınır’

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu, karşı saldırı başlatmış ve bazı köyleri Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Ermenilerin alçak saldırısına misliyle karşılık veren Azerbaycan, işgal altındaki bölgeleri almaya devam ediyor. Yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulunan SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, iki ülke arasındaki sıcak çatışmanın sınırlı veya uzun süreli bir savaşa dönüşebileceğini belirtti.



YENİ SÜREÇ BAŞLAR

Konjonktürün buna çok müsait olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, olası bir savaşta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yeniden kendi kontrolüne alabileceğini söyledi. Yeşiltaş, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın diplomasi yoluyla geri alınmayacağını, tek yolun askeri çözüm olduğunu net bir şekilde görmeye başladı. Azerbaycan'ın yeniden tahrik edilmesi Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecini başlatabilir" diye konuştu.



ERMENİSTAN VUR EMRİ VERDİ

AZERBAYCAN karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'dan peş peşe kayıp haberleri gelirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den bir açıklama geldi. Dargahli, "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi.



4 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.



TÜRK SIHA'LARI 3. SINAVI GEÇTİ

TÜRKİYE'NİN gökyüzündeki insansız gücü SİHA'lar Azerbaycan'ın silahlı gücüne kattığı kabiliyetle yine adından söz ettirdi. İlk olarak Suriye'de kullanılan Türk SİHA'ları şimdi de Karabağ'da kullanıldı. Azerbaycan, Türkiye'den aldığı SİHA'lar ile Ermeni savunma sistemini vurma görüntülerini yayınladı.



İLERİ HAREKAT BAŞLATILDI

ATEŞKESİ ihlal ederek Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldıran Ermenistan'a karşı ileri harekat başlatan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, SİHA'ların da aktif görev aldığı harekatta roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedefi ateş altına aldı.