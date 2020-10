Azerbaycan’a İzmir desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Başkanı Işınsu Kestelli, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun da katıldığı ziyaretin ardından ortak deklare edilen destek mesajında, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu ve Ermenistan'ın bölgedeki barışı bozacak saldırılarını bir an önce durdurması istendi.

'TÜRK İŞ DÜNYASI ARKANIZDA'

Hazırlanan ortak metinde şu ifadeleri dile getirildi: 30 yıla yakın bir süredir Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın sivil kayıplara yol

çan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan, bölge-de barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan'ın, kendi halkını ve toprak bütünlüğünü ko-rumak için meşru müdafaa hakkını destekliyor, bu süreçte Türk iş dünyasının Azerbaycan'a desteğinin tam olduğunu belirtmek isteriz. Er-menistan'ın bu saldırılarını durdur-masını ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilme-sini talep ediyoruz. Her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız.

