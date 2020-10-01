Ermenistan askerleri mevzileri bırakıp kaçtı

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırıları ve işgaline karşı başlattığı operasyonun 4. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Dün de Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir Ermeni taburunun Azerbaycan ordu birliklerinin operasyonları sonucu mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı çatışmalarda bu zamana kadar 2 bin 300 asker Ermeni askerinin öldürüldüğü açıkladı.

25 SAVUNMA SİSTEMİ VURULDU

BAKANLIK bugüne kadar Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerine ait yaklaşık 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top, roketatar, havan mermisi, 25 hava savunma sistemi, 6 kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar aracı ve 55 askeri aracın imha ettiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merkez Askeri Klinik Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaretinde, "Tek şartımız Ermenistan ordusunun topraklarımızdan geri çekilmesidir" dedi. Öte yandan Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e, yaralı sayısı 49'a yükseldi.





2 ERMENİ UÇAĞI DAĞA ÇARPTI

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait iki Su-25 tipi savaş uçağının bir dağa çarparak imha olduğunu açıkladı. Hacıyev, pilotlardan birinin yaşamını yitirdiğini, diğer pilotun cansız bedenine ise ulaşılamadığını kaydetti.





YALANLARA SARILDILAR

ERİVAN'IN Türkiye'ye ait F-16 savaş uçağının Ermenistan'ın SU-25 tipi savaş uçağını Azerbaycan hava sahasında düşürdüğü iddiası Türkiye tarafından yalanlandı. Askeri kaynaklar ise, Erivan yönetiminin bu yalanı piyasaya sürmesinin en önemli nedeninin Rusya desteğini alabilmek olduğunu kaydediyor.