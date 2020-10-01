‘Hukuku hiçe saymanın bir karşılığı olmalı’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla uluslararası sistemi ve hukuku hiçe saydığını belirterek, "Bunun bir karşılığı olmalı" dedi. "Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz ya boş bir söz değil" değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "Ermenistan sorunları 30 yıldır diplomasi ve müzakereyle çözmek istemedi. Yüzde 20'sini işgal ettiği topraklarından daha fazlasını istiyor. Bunu temmuzda Tovuz'a düzenlediği saldırıyla gösterdi. Uluslararası toplum taraflara ateşkes çağrısı yapıyor. Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi gördü" diye sordu.