Bakan Çavuşoğlu bugün İtalya’da

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun davetine icabetle, bugün İtalya'yı ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve AB üyelik süreci ile bölgesel gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. İki bakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını ve Libya'daki son durumu ele aldı.