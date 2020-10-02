  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Bakan Çavuşoğlu bugün İtalya’da

Bakan Çavuşoğlu bugün ’da

Bakan Çavuşoğlu bugün İtalya’da
Giriş Tarihi: 2.10.2020

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun davetine icabetle, bugün İtalya'yı ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve AB üyelik süreci ile bölgesel gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. İki bakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını ve Libya'daki son durumu ele aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Çavuşoğlu bugün İtalya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA