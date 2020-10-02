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Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Başkan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "’nin geleceği bizim çalışmamıza, değer üretmemize, hizmet üretmemize, gayret göstermemize bağlıdır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

02.10.2020, 21:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza, değer üretmemize, hizmet üretmemize, gayret göstermemize bağlıdır." ifadelerine yer verdi..

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