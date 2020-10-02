Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza, değer üretmemize, hizmet üretmemize, gayret göstermemize bağlıdır." ifadelerine yer verdi..
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Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza, değer üretmemize, hizmet üretmemize, gayret göstermemize bağlıdır. pic.twitter.com/EXw05ptuJG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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