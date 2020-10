Bu çarpık düzen böyle devam etmez

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılışı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e hitabıyla başladı. Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamladı. Açılışta güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ENGELLERİ AŞARAK GELDİK

TBMM'NİN 27. Dönem 4 yasama yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Meclisimizin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ülkemizin kalkınmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye 2 bin 200 yıl devlet geleneğine sahip nadir ülkelerden biridir. Biz gücünü sömürgecilikten alan ülkelerle aynı yöntemi kullanamayız. Bizim meclisimiz herhangi bir meclis değil. Burası ülkemizin istiklal harbini yönetmiş gazi meclistir. Bu kutlu çatı daima temsilcisi olduğu milletin onurunu korumuştur. Salgın döneminde Birleşmiş Milletler'den başlayarak mevcut küresel düzeni sağlayan kurumların hemen tamamı tıkanmıştır. Bu çarpık düzenin aynı şekilde devam etme şansı kalmamıştır. Dünya 5'ten büyüktür ifademiz işte bu gerçeğin ispatıdır. Dünyanın her köşesinin güvenliğe ihtiyacı var. Tüm insanların huzura ihtiyacı var. Kaynakların dünyanın adaletli bir şekilde dağılımına ihtiyacı var. Dünyanın tüm güzelliklerinin korunmaya ihtiyacı var.

ŞİMDİ NETİCE ALMA ZAMANI

AZERBAYCANLI kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Özellikle Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya ve Fransa 30 yıldır bu sorunu ihmal ettikleri için bugünlere yansıyan bu olumsuz durumun karşısında ateşkes arayışı içinde bulunmaları kabul edilebilir değildir. Trump, Putin ve Macron'la görüştük ama netice yok. İşte şimdi netice alma zamanı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de kendi göbeğini kesmenin adımını attılar. Bu bölgede kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından çekilmelerinden geçiyor. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum. Bu ülkeler gerçekleri dile getirdiğimiz için bizi hedef alıyor. Unutulmamalıdır söz konusu ülkeler dün yoktu yarın da olmayacak ama biz bu topraklarda olmaya devam edeceğiz.



'EKONOMİ SALGINDAN EN AZ HASARLA ÇIKTI'

KONUŞMASINDA Türkiye'nin tüm ekonomik saldırılara rağmen salgın sürecinden de en az hasarla çıktığını kaydeden Erdoğan, "Ekonomimizin salgından en az hasarla çıkmasını hedefledik. Bugüne kadar açıkladığımız salgın tedbiri paketlerimiz 495 milyar TL'yi buldu. Kamu bankalarını teşvik ederek 267 milyar liranın üzerinde bir finansman sağladık. Amacımız bu yılı artı değerde kapatmak. Önümüzdeki yıl için tahmin edilen büyüme oranımız yüzde 5,8" dedi.



'SURİYE KONUSUNDA DOĞRU YOLDAYIZ'

TÜRKİYE'NİN 40 yıllık terörle mücadelesinde Suriye'nin her zaman kritik bir noktada yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Her kim Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyorsa ya tarihi bilmiyordur ya da başka hesaplar yapıyordur. Türkiye sınırlarını güvenlik altına almak için her yolu kullanmayı sürdürecek. Sınırlarımızı terör örgütlerine ve onları maşa olarak kullananlara teslim etmeyeceğiz. Suriyeli mültecilerin iaşe ibate ve barınması için ülkemize 3 milyar avro artı 3 miyar avro sözü veren sonra 40 dereden su getirerek bunun çoğunun üstüne yatan yine Avrupa Birliği olmuştur. Bugüne kadar 411 bin Suriyelinin ülkelerine dönmesi bizim doğru yolda olduğunu gösteriyor" dedi.

Meclis toplantısını Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de izledi.



LİDERLER HAZIR BULUNDU

MECLİS yeni yasama yılı açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener de partilileri ile birlikte hazır bulundu. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise, 6-8 Ekim olaylarına yönelik gözaltı operasyonunu protesto için Genel Kurul'a katılmak yerine TBMM bahçesindeki oturma eylemi yaptı.



'İDAMLA İLGİLİ KARAR VERİLİRSE ONAYLARIM'

BAŞKAN Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin, "Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" dedi. Erdoğan, Bahçeli'nin AYM'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili önerisine de olumlu baktığını belirtti.



'AVRUPA BİRLİĞİ KRİZLERİ BÜYÜTÜYOR

TÜRKİYE'NİN Akdeniz'de asla çatışma, gerilim, haksızlık, hukuksuzluk peşinde olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Tek talebimiz ülkemizin haklarına saygı gösterilmesidir. Yunanistan'ın ve Rum Kesimi'nin 2003'ten beri ortaya koydukları tavır maalesef bu ilkenin çok uzağındadır. AB, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür. Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür. Türkiye'nin önünde kendi politikalarını kararlılıkla hayata geçirmek dışında seçenek kalmamıştır" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında önemli mesajlar