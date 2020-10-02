Cephe hattında gerilim sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentini bombaladığı ifade edildi. Azerbaycan'ın başlattığı karşı saldırılar sonucunda Ermenistan'ın bazı bölgelerde ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.

MİNSK GRUBU'NDAN AÇIKLAMA

ÖTE yandan Rusya, ABD ve Fransa, Dağlık Karabağ'la ilgili ortak açıklama yaptı. 3 ülkenin liderlerinin yaptığı açıklamada, "Minsk Grubu ülkelerini temsil eden Putin, Trump ve Macron, Karabağ'da temas hattındaki şiddetin tırmanmasını kararlı şekilde kınıyor. Tarafları, çatışmaları acilen durdurmaya çağırıyoruz" denildi.



AZERBAYCAN'A DESTEK

İZMİR'İN sembolü Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi, dün Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.