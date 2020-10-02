Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX

DOĞU Akdeniz'de dün yeni bir NAVTEX ilanı yayınlandı. İlanda NATO üyesi ülkelerin 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacağı belirtildi. Öte yandan NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı da, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığını bildirdi.