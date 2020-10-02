İyi parti’de liste krizi büyüyor

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan "İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" listesi krizi büyüyor. Aralarında çizik yiyen isimlerin de bulunduğu 14 vekil, dünkü Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınladı. Partiden ayrılacağı öne sürülen isimler, "katkı vermeyi sürdüreceğiz" derken, istifa krizinin siyasi bir tiyatro olduğu söylentileri de gündemde. İddiaya göre İYİ Parti'den yeni kurulacak bir parti için vekil istendi. Transferin tepki çekeceğini düşünen parti yönetimi ise bunu yapmak için suni bir kriz çıkardı. Öte yandan partinin dünkü grup toplantısında grup başkanı ve başkanvekili seçimi yapıldı. Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu seçilirken, grup başkanvekilliklerinde değişiklik yapılmadı.