Kobani operasyonunda ikinci dalga: 19 gözaltı

KARS Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclisi üyeleri, HDP İl Genel Meclisi üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin ikameti ile Belediye Başkanlığı binası ve HDP il binasında arama yapıldı. Şüphelilerin 2014- 2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe- Madur bölgesi kırsal alanında PKK tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri ve teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

HER TÜRLÜ FAALİYET VAR

ŞÜPHELİLERİN ayrıca örgütün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, örgütün kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.