ABD Başkanı Trump korona virüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaina Trump'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in Kovid-19'a yakalandığını sosyal medyada attığı mesajıyla duyuran Trump, daha sonra attığı bir mesajda da kendisi ve eşi Melania Trump'ın da hastalığa yakalandığını duyurdu. Trump mesajda, "Bu akşam eşim ve ben Kovid-19 testinde pozitif çıktık. Karantinamıza başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" dedi. ABD Başkanı'na en yakın isim Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kovid-19 testinin ise negatif çıktığı duyuruldu.



HAYALET UÇAK HAMLESİ

TRUMP korona virüse yakalanmasının ardından ABD'den "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury'ler havalandı. Uzmanlar, bu hamlenin Rusya, Çin gibi rakip ülkelere, "Başkomutanın hasta olmasına rağmen nükleer komuta sisteminin sağlam olduğunu gösteren bir mesaj içerdiği kaydedildi.



ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "ABD Baş-kanı Trump ile First Lady Melania Trump'ın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.