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Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan 3 Birliği Günü mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''’nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü mesajı

03.10.2020, 20:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü kapsamında paylaşımda bulundu.

Türk Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum.

Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

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