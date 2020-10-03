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Haberler Politika Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

Başkan 'dan için taziye mesajı

Başkan paylaşımında "’ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, ve Başkanı ’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

04.10.2020, 00:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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