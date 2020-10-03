‘Bir talep gelirse destekten çekinmeyiz’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya ziyaretinde mevkidaşı Luigi Di Maio ile düzenlediği ortak basın toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Çözümsüzlük Ermenistan'ı cesaretlendiriyor. Azerbaycan'ın Türkiye'den somut destek talebi olmadı. Ancak olur da bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan bir talepte bulunursa destek vermekten çekinmeyiz" dedi.