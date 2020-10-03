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Haberler Politika Erivan geri adım attı

Erivan geri adım attı

Erivan geri adım attı
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim dün de devam etti. Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Operasyonlarda, Ermeni hedefleri SİHA'larla vuruldu. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. Operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirildi. Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirilirken Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, "AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri için hazırız" açıklaması yaptı.

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