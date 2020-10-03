NATO Genel Sekreteri Ankara’ya geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 5 Ekim'de Ankara'ya geliyor. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer hükümet yetkilileri ile görüşecek. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin çözümü için diyalog çağrısı yapan Stoltenberg'in Ankara ziyaretinde görüşülecek konuların başında Doğu Akdeniz olması bekleniyor.