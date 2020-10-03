  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika NATO Genel Sekreteri Ankara’ya geliyor

NATO Genel Sekreteri ’ya geliyor

NATO Genel Sekreteri Ankara’ya geliyor
Giriş Tarihi: 3.10.2020

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 5 Ekim'de Ankara'ya geliyor. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer hükümet yetkilileri ile görüşecek. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin çözümü için diyalog çağrısı yapan Stoltenberg'in Ankara ziyaretinde görüşülecek konuların başında Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NATO Genel Sekreteri Ankara’ya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA