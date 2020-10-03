Konya Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Törende yaptığı açıklamada Türkiye'nin kuşatma girişimlerini yaptığı hamlelerle yardığını söyleyen Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın diyalog çağrılarına kulak vermeye başladığını söyledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



SAĞLIK HİZMETLERİNİN ZİRVESİ

Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşaa ettik. Hastanemiz sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye hizmet verdi. Bu ne denli doğru bir yatırım olduğunu bizlere gösteriyoruz.



ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

Türkiye yeniden kurulmak istenen dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Kriz olaylarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafında yer alıyor. Kriz noktalarını birleştirdiğinizde açıkça Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı görülüyor. Biz bu kuşatmayı çok önceden gördük, kuşatmayı yaracak hamleleri bir bir hayata geçirdik. Dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemi bloke etmek isteyenlere bunun o kadar kolay olmayacağını gösterdik. Bugüne kadar ne dediysek yaptık. Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan ülke olduk. Elbette bunun bir bedeli oldu. Uluslararası baskılarla, ekonomik saldırılara maruz kaldık. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar, asla başaramayacaklar.



GERİ ADIM ATTIRAMADILAR

Bugün Türkiye terör örgütleri ile mücadelesinde tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı sınır ötesinde verdik. Bunu da, saldırıları merkezinden kontrol altına almak için yaptık. Suriye'den ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Benzer bir oyunu Akdeniz'de oynamak istediler. Libya anlaşması ile Doğu Akdeniz'in önemli bölümünü meşru faaliyet alanına dönüştürdük. Komik gövde gösterileri ile bize geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarına kulak vermek zorunda kaldı.Bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başladı. Ermenistan, Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden saldırdı ama bu defa beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir hareket başlattı. Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Tüm imkanlarımız dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek.



'3. ÇEYREKLE İLGİLİ GÜZEL HABERLER VAR'

ÜLKEMİZİN yeni küresel ekonomik düzende yer almasının içeride ve dışarıda verilen mücadeleye bağlı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunun için 2023 hedeflerini işaret ediyoruz. Oyunları boşa çıkardık. Ekonomide, geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma oldu. Salgınla ikinci çeyrekte biraz durakladık. Üçüncü çeyrekte güzel haberler alıyoruz" dedi.

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