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Haberler Politika ABD Başkanı Trump’ın sağlık durumu iyi

Başkanı Trump’ın sağlık durumu iyi

ABD Başkanı Trump’ın sağlık durumu iyi
Giriş Tarihi: 4.10.2020

KORONA virüs test sonucu pozitif çıkan ve önceki gün itibarıyla hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Trump'ın son 24 saattir ateşinin olmadığı, ekstra oksijen takviyesin yapılmadığı bildirilirken, başkanın nefes almada ve yürümede zorluk çekmediği moralinin de iyi olduğu duyuruldu. Öte yandan Başkan Trump'ın tedavisinin 5 gün süreceği açıklandı.

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