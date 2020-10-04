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Haberler Politika AK Partili vekilin testi pozitif çıktı

AK Partili vekilin testi pozitif çıktı

AK Partili vekilin testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 4.10.2020

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gürel, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını da bildirdi. Bursa'da yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Gürel, şu ifadeleri kullandı: "Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Dua bekliyorum."

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