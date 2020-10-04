Azerbaycan ordusu Magadiz’i kurtardı

ERMENİ ASKERLER TESLİM OLDU

ERMENİSTAN işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini 4 koldan sürdüren Azerbaycan ordusu, bölgede bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti. Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin ağır kayıplar verdiğini bildiren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Erivan yönetiminin 60-70 yaş arası erkekleri askere aldığını açıkladı ve bir de fotoğraf paylaştı.



TÜRKİYE'Yİ PUTİN'E ŞİKAYET ETTİ

PAŞİNYAN önceki akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'i dördüncü kez telefonla arayıp Türkiye'yi şikayet etti, Rusya'dan destek aradı. Ermeni hükümetinden yapılan açıklamada Paşinyan, Türkiye'nin bölgede istikrar bozucu hamlelerde bulunduğunu iddia etti.