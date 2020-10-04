FETÖ’cüler 4 yıl saklandıkları delikten çıktı

Eve operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyelerinin gizli bölmelerde saklandıklarını tespit etti. Sözde Denizli Büyük Bölge Sorumlusu eski öğretmen M.N.A, eski veri denetmeni R.A, gıda mühendisi M.K. ve eski öğretmen S.B, evin çatı katında oluşturulan gizli bölmelerde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller, 2 bin dolar ve 5 bin TL nakit para ile 10 bin lira değerinde altın ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.







SEBAHATTİN ALP