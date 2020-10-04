‘Kimse Türkiye’ye yaptırıma kalkışmasın’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik yaptırımların gündeme gelmesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Her türlü yaptırım, karşı etki yaratır ve haklarımızı, Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma yönündeki kararlılığımızı güçlendirmekten başka etki göstermez" dedi. AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımların gündeme gelmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, "AB, bize yaptırım uygulamaya cüret etmesin. Türkiye, çıkarlarını savunacak" dedi.