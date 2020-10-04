MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da sivil halkın üstüne bomba yağdıran Ermenistan'a ateş püskürdü. Bahçeli, "Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır." ifadelerini kullandı.
Detaylar geliyor...
MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a sert tepki: Döktüğü kanda boğulmalıdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.