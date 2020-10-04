  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a sert tepki: Döktüğü kanda boğulmalıdır

lideri Bahçeli'den 'a sert tepki: Döktüğü kanda boğulmalıdır

MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a sert tepki: Döktüğü kanda boğulmalıdır

04.10.2020, 16:19

MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da sivil halkın üstüne bomba yağdıran Ermenistan'a ateş püskürdü. Bahçeli, "Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a sert tepki: Döktüğü kanda boğulmalıdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA