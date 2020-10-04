‘O kuyu boşaltılmadan ceset bulunmaz’

Cinayet işlendikten sonra cesedin parçalara ayrıldığı ve sonra katil tim tarafından asitle eritildiğini ilk kez duyuran Yeni Asır, cinayetten bir ay sonra duyurduğu bu gerçekle ilgili yeni bir iddiayı daha gündeme getiriyor.

BİDON HALA O KUYUDA

Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, cesedin seramik kaplı bidona konularak rezidansın bahçesindeki kuyuya atıldığını ve defalarca su numunesi alınan kuyunun tamamen boşaltılmadan o asit dolu bidona ulaşılamayacağını iddia etti. Kuyudan sıvı numunesi alınmasının yersiz olduğunu ifade eden Çalışkan, cesedin içinde bulunduğu sızdırmaz bidona ancak kuyunun tamamen boşaltılmasıyla ulaşılabileceğini öne sürdü.









İLK KEZ YENİ ASIR YAZDI

KAŞIKÇI'NIN başkonsoloslukta öldürülüp cesedinin ortadan kaldırılması olayı, 2 yıldır Türkiye ve dünya gündeminde en çok konuşulan olayların başında yer alırken, korkunç cinayetin yıldönümünde yazılı ve görsel basında cesedin asitle eritildiği iddiaları yeni yer alıyor.



SUUDİLER İTİRAF ETMİŞTİ



TÜRKİYE'DEKİ adli birimlerce yürütülen titiz soruşturma sonucu Suudi Arabistanlı yetkililerin itiraf etmek zorunda ne olduğuna ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

FATİH ŞENDİL