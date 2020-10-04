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Haberler Politika ‘O kuyu boşaltılmadan ceset bulunmaz’

‘O kuyu boşaltılmadan ceset bulunmaz’

EVLİLİK işlemleri için girdiği 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen cesedinin nerede olduğu sorusu hala güncelliğini koruyor.

‘O kuyu boşaltılmadan ceset bulunmaz’
Giriş Tarihi: 4.10.2020

Cinayet işlendikten sonra cesedin parçalara ayrıldığı ve sonra katil tim tarafından asitle eritildiğini ilk kez duyuran Yeni Asır, cinayetten bir ay sonra duyurduğu bu gerçekle ilgili yeni bir iddiayı daha gündeme getiriyor.

BİDON HALA O KUYUDA
Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, cesedin seramik kaplı bidona konularak rezidansın bahçesindeki kuyuya atıldığını ve defalarca su numunesi alınan kuyunun tamamen boşaltılmadan o asit dolu bidona ulaşılamayacağını iddia etti. Kuyudan sıvı numunesi alınmasının yersiz olduğunu ifade eden Çalışkan, cesedin içinde bulunduğu sızdırmaz bidona ancak kuyunun tamamen boşaltılmasıyla ulaşılabileceğini öne sürdü.




İLK KEZ YENİ ASIR YAZDI
KAŞIKÇI'NIN başkonsoloslukta öldürülüp cesedinin ortadan kaldırılması olayı, 2 yıldır Türkiye ve dünya gündeminde en çok konuşulan olayların başında yer alırken, korkunç cinayetin yıldönümünde yazılı ve görsel basında cesedin asitle eritildiği iddiaları yeni yer alıyor.


SUUDİLER İTİRAF ETMİŞTİ

TÜRKİYE'DEKİ adli birimlerce yürütülen titiz soruşturma sonucu Suudi Arabistanlı yetkililerin itiraf etmek zorunda ne olduğuna ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

FATİH ŞENDİL

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