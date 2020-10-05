Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirdiği kabülde saat 19.55'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırlamaya başladı.
Başkan Erdoğan öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Stoltenberg, Türkiye'deki temaslarının ardından Yunanistan'a gidecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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