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Haberler Politika Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Başkan Erdoğan Stoltenberg'le görüştü

Başkan 'ın 'i kabulü sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin gündemi konuşuldu.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

05.10.2020, 20:48 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020,21:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirdiği kabülde saat 19.55'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırlamaya başladı.

Başkan Erdoğan öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Stoltenberg, Türkiye'deki temaslarının ardından Yunanistan'a gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

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