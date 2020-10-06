Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Merasimi'ne video konferansla bağlandı.

TARİHİ KARAR!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen basın toplantısında Kapalı Maraş'ın açıldığını duyurdu.

Ersin Tatar'ın Kapalı Maraş'la ilgili konuşması şu şekilde:

"Kapalı Maraş'ın yeniden açılması ile ilgili bir gelişme yaşanıyor. Maraş KKTC toprağıdır. Bu konu defalarca masaya getirildi Rumlar nedeniyle sonuca bağlanmadı.

Biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde Kudret Özersay ile birlikte verdiğimiz söz Maraş'ın açılmasıydı. Çalışmalarımız bir aşamaya getirildi. Kendi toprağımız olan Kapalı Maraş'ı halkımıza sunmak için somut adım atıyoruz. Perşembe sabah halkımız Maraş sahilinden istifade edebilecek. Maraş meselesinde yeni bir sayfaya geçiliyoruz. Maraş'ta attığımız adımın Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Kapalı Maraş

ERDOĞAN: SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

Tatarın ardından tekrar konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türküne ödetilmek istenmiştir. Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. 2017'de yapılan Çok Taraflı Görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimali kalmadığı görülmüştür. Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Sizin bu cesur kararınız için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'dan "KKTC'ye Su Temini Töreni'nde" önemli açıklamalar