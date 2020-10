Ermenistan savaş suçu işliyor

Sivil yerleşim bölgelerine saldıran Ermeni askerleri, daha önce de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. En büyük yıkımın yaşandığı Gence kentine yönelik saldılarılarda 24 Azerbancanlı sivil hayatını kaybetti, 121 kişi de yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti.

ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Toplantının ardından ikili, basın mensuplarının karşısına geçti. Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Tarihlerine baktığınızda Hocalı'da 630'dan fazla insanı nasıl katlettiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde temmuz ayında Ermenistan yine sivillere saldırdı. Ermenistan hem askerlere hem de sivillere saldırdı. Son günlerde de sıkışan Ermenistan, Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur. Azerbaycan mücadele ediyor. Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulan Minsk üçlüsü objektif olmalı. Azerbaycan, kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden kurtarmak için mücadele ediyor" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Azerbaycan- Ermenistan arasındaki çatışmanın bir an önce bitmesi gerektiğini söylemekle yetindi. Stoltenberg, "Durumu çok yakından gözlemliyoruz. Endişelerimiz var. Can kayıpları artıyor, siviller zarar görüyor. Çok net bir mesaj vermeliyiz bütün taraflara, çatışma bir an önce bitmeli" ifadelerini kullandı.



TALIŞ KÖYÜNDE AZERBAYCAN BAYRAKLARI DALGALANIYOR

AZERBAYCAN ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor. Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.



22 YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermeni işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı.



TÜRK DRONE VE SİHA'LARINA HAYRAN KALDILAR

AZERBAYCAN ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Türk Sİ- HA'ları da sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya'nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi. Dağlık Karabağ semalarına Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının hakim olduğu ifade edilirken, askeri uzmanlar "Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında çaresiz" dedi. ABD'nin en saygın dergisi Forbes ise Türk Drone'larına hayran kaldı. Türkiye'nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarıyı kaleme alan Forbes, sıfır hata sistemiyle nokta atışı gerçekleştiren araçların Türkiye'nin düşmanlarına yıllar boyu göz açtırmayacağından bahsetti.