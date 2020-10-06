Hastanede tedavi gören Trump’tan fotoğraf

KORONA virüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi gördüğü Walter Reed Hastanesi'ndeki konferans salonundan yeni kareler paylaşıldı. Trump'ın sağlık durumunun iyi olması durumunda taburcu olabileceği belirtiliyordu. Trump'ın fotoğraflarda oldukça sağlıklı olduğu görüldü. Öte yandan Trump, tedavi gördüğü hastaneden kısa süreliğine hayranları için çıktı. Araba ile yol kenarında sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına aracının penceresinden el sallayan ABD Başkanı, daha sonra Walter Reed'deki başkanlık odasına geri döndü.