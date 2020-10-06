Yüz yüze eğitimin kapsamı genişliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, dün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. 15.50 civarında başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



VAKA VE HASTA SAYILARI AZALDI

Türkiye'nin korona virüsle mücadelede elde ettiği başarıya ve attığı adımlara değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz aylarda yeniden yükselme eğimi gösteren vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki artışın düşme eğilimine girmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Pek çok ülkenin baş etmekte zorlandığı hususlarda şu ana kadar kriz düzeyinde bir görüntüyle karşılaşmadık. Havaların soğumasıyla birlikte artacak mevsim hastalıkları Kovid-19'la benzerlikler taşıdığı için süreci çok iyi yönetmemiz gerektiğinin farkındayız. Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüz yüze eğitime geçilecek" diye konuştu.

500 BİN TABLET DAĞITILACAK

Özel okullar ile il hıfzıssıhha kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitim yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Erdoğan, "Diğer okullarla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitimde bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız çalışma yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'la yürütülen çalışmalarda hızla mesafe alacağız" açıklamasını yaptı.



"AZERBAYCAN'A DESTEK HER ONURLU DEVLETİN GÖREVİ"

BAŞKAN Erdoğan, Azerbaycan'da süren Ermenistan işgaline de değindi. Azerbaycan'ın saldırılara cevap vermek ve Karabağ'ı işgalden kurtarmak için hızla harekete geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan MINSK grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. Azerbaycan'ın mücadelesi zafere kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! Yüz yüze eğitim genişliyor