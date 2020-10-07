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Haberler Politika ‘Azerbaycan toprağından çekil demeleri lazım’

toprağından çekil demeleri lazım’

‘Azerbaycan toprağından çekil demeleri lazım’
Giriş Tarihi: 7.10.2020

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Azerbaycan'a gitti. Burada ilk olarak mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Ardından yapılan basın toplantısında Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini yineleyen Çavuşoğlu, "Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor. Dünyadan gelen çağrılar hep ateşkes hep ateşkes. Ateşkes olmuştu sonra ne oldu, Ermenistan yine saldırdı. Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demeleri lazım" diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN SİVİL SAYISI 27 OLDU
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ermeni ordusunun 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye, yaralı sayısı ise 141'e yükseldi. Toplam 376 konut ve 63 kamu binasının hasar gördüğü saldırı altındaki bölgelerde halk sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

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