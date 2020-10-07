‘Bugün kimi arasam?’

Önceki gün Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmeyi reddettiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan alay konusu oldu. Rus askeri uzman İgor Korotçenko da Paşinyan ile dalga geçenlerden biriydi. Paşinyan'ın telefonun başında düşünceli şekilde bekleyen fotoğrafını paylaşan Korotçenko, altına da "Paşinyan'ın sabahı: kimi arasam?" notunu düştü.



ERMENİSTAN SALDIRDIKÇA BATIŞINI HIZLANDIRIYOR

AZERİ topraklarındaki sivil yerleşim yerlerine haksızca saldıran Ermenistan, askeri gücün yanı sıra ekonomik olarak da ağır kayıplar vermeye başladı. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ermenistan'ın BB- olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu B+ seviyesine düşürdü. Ülkede ekonomik daralmanın tahminlerden daha sert olduğu kaydedildi.