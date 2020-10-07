Hadsiz ve edepsiz

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan burada Batı'da hızla yükselen ırkçılığa değindi. Türkiye dini hak ve özgürlükler konusunda örnek bir tavır sergilerken Batı dünyasında zıttı bir atmosferin hakim olduğunu ifade eden Erdoğan, "Batı'da ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara ait iş yerleri hedef oluyor. DEAŞ benzeri ideolojik fanatizmin Avrupa'yı zehirlediğine şahit oluyoruz. İsveç'te Kur'an yakılması, Norveç'te yırtılması kutsallarımıza yönelik saldırılardan birkaçı. Batı dünyası, bu tehditle yüzleşme cesareti gösteremedi. Birçok Batı ülkesinde ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye ediliyor. Neo-Nazi yapılar ordu ve emniyet içinde. Medya adeta halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.

KİFAYETSİZLİĞİNİ ÖRTÜYOR

İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan Avrupalı liderlerin İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalıştığını dile getiren Başkan Erdoğan, bu kervana katılan son ismin de Fransa Cumhurbaşkanı Macron olduğunu söyledi. Erdoğan, "Macron'un 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizlik ve edepsizliktir. Sen kimsin ki böyle bir ifadeyi ağzına alıyorsun? Macron'un cahili olduğu meselelerde konuşurken çok daha dikkatli olması gerekiyor. Sömürge valisi gibi davranmak yerine sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz. Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o şiddetle savunuyoruz" açıklamasını yaptı.



KAPALI MARAŞ'IN SAHİLİ AÇILIYOR

BAŞKAN Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC Su Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde müjde veren iki lider, Kapalı Maraş'ın sahilinin Perşembe günü açılacağını açıkladı. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimalinin olmadığını aktaran Erdoğan, "Doğu Akdeniz Konferansı'nda Kıbrıs Türk'ü hak ettiği gibi temsil edilmelidir. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması ve Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesi gerekiyor. Kıbrıs meselesi yarım asırdan fazladır çözüm bekliyor. Her seferinde Rum tarafının ve Yunanistan'ın oyunbozanlığı sebebiyle sonuç vermemiştir. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş'ı halkın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Maraş bütünüyle kullanıma açılmalı" diye konuştu.



MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan'ın Merkel'e, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan topraklarıyla ilgili sorunun çözümü için BM kararlarının uygulanması gerektiğini ilettiği kaydedildi. Erdoğan, Libya'da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini de ifade etti.

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