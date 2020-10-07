‘Ya çekilecekler ya da ezilecekler’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Güney Kafkasya'da çözümün tek yolunun Ermenistan'ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi olduğunu belirten Bahçeli, "Terör devleti Ermenistan 27 Eylül Pazar sabahı yalnızca Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de saldırdı. Artık sabır taşı çatlamıştır. Bu Paşinyan isimli kokuşmuşun pişman olacağı günler gelip çatmıştır. Can Azerbaycan durmayacak, zulmün kökünü heyecanla kazıyacaktır. Ermenistan'ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ'dan çekilecekler ya da ezileceklerdir" diye konuştu. Bahçeli, Macron'un ortaya attığı Suriye'den 300 cihatçının çatışma bölgesine getirildiği iddiasının ise tamamen hayal ürünü olduğunu kaydetti.