Azerbaycan ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

SİVİL CAN KAYIPLARI

ÖTE yandan Azerbaycan, başlattığı operasyonla ilgili diğer ülkelerin anayasa mahkemelerine bildiri gönderdi. Anayasa Mahkemesi'nin bildirisinde, BM Genel Kurulu'nun Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarını kayıtsız şartsız boşaltmasını öngören dört kararı Ermenistan tarafından hiçe saydığı belirtildi. DAĞLIK Karabağ ve etrafındaki illerin Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak tanındığının hatırlatıldığı bildiride, Karabağ'daki Azerbaycan şehirlerine yapılan ağır top atışlarının askeri ve sivil can kayıplarına neden olduğu kaydedildi. Çatışmalarla ilgili Ermenistan'a açık destek vermeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesindeki yükümlülüklerin Karabağ için geçerli olmadığını söyledi. Karabağ'da yaşananlardan endişe duyduklarını dile getiren Putin, "KGAÖ kapsamında Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var fakat çatışmalar Ermenistan topraklarında yapılmıyor" ifadelerini kullandı.



ALİYEV, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile yaşanan çatışmaların ardından ilk kez temas kurdu. Putin, Aliyev'e çatışmalardan büyük endişe duyduğunu söyledi. Putin, Ermenistan ile Azerbaycan çatışmalarını bir süredir sessizlikle takip ediyordu. Putin, bu süreçte kendisinden yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı dinlemeye bile tenezzül etmemişti.



BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTI HEDEF ALINDI

AZERBAYCAN'IN işgal altındaki topraklara operasyonları sürerken Ermenistan tarafından önceki akşam saatlerinde Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattı hedef alındı. Azerbaycan Hava Savunma Sistemi tarafından atılan roketler havada imha oldu. Patlamayan 300 roketten 56 tanesi ise Yevlah Bölgesi'nde Azerbaycanlı yetkililer tarafından imha edilmek üzere kontrol altına alındı.





KÖYLERİ BOŞALTAN AZERİLER KAMU BİNALARINA SIĞINIYOR

ERMENİSTAN ordusunun saldırılarına maruz kalan Azerbaycanlılar, can güvenlikleri için okul ve kamu binalarına sığınıyor. Çatışmanın merkezi Dağlık Karabağ'ın doğusundaki Ağcabedi ve Ağdam'a bağlı Ahmedağalı, Sarıcali, Çemenli, Zengişalı, Karadağlı, Efetli ve Şahseven köyleri, 27 Eylül'den bu yana aralıksız topçu saldırılarının hedefinde. Köylüler 10 gündür evlerini geride bırakıp göç ediyor. Köylüler, yerleştirildikleri sınıflarda Azerbaycan ordusunun zafer kazanması ve en kısa zamanda evlerine dönebilmek için dua ediyor.





PAŞİNYAN'DAN GERİ VİTES

Azerbaycan'ın başlattığı harekatla bozguna uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Karabağ'la ilgili kritik bir açıklama geldi. Karabağ sorununun artık bölge dışına taştığına inandığını söyleyen Paşinyan, "Eğer sorun çözülecekse Ermenistan Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya hazırdır" dedi.