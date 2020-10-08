Başkan’dan Körfez çıkarması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , dün Körfez çıkarması yaptı. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e gitti. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Kuveyt ve Katar'ı kapsayan ziyaretinde Başkan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

EMİR'E TAZİYELERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es- Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ele alındı ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SONRAKİ DURAĞI KATAR

Katar ziyaretinde ise Erdoğan ve beraberindeki heyet Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Türkiye ile Katar arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanları, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Kuveyt'in ardından Katar'a kritik ziyaret