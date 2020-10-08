İzmir'in patronluğu için çekiştiği Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Kurultay'da da ters düşen ve özellikle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünü yaptığı delegelerce ismi çizilen Özkan, parti içinde kendisine muhalefet edenler ile ilgili isim vermeden zehir zemberek ifadeler kullandı. Kendisine zulmedildiğini iddia eden Özkan, medyada aleyhinde çıkan haberleri CHP içinde "bazı gözü dönmüşlerin" yaydığını üzülerek izlediğini söyledi. Özkan'ın satır aralarında parti içinde çekiştiği kesimlere sert mesajlar verdiği mektubu siyaset dünyasında "CHP'de çizik savaşı başladı" şeklinde yorumlandı.

'İŞ TAKİPÇİLİĞİ' DEDİ

Yeni Asır, Özkan'ın İzmir'de ilçe belediye başkanlarını İstanbullu bir asansör firmasının müdürüyle tek tek gezdiğini ortaya çıkarmıştı. Nitekim kentteki birçok belediye Özkan'ın bu ziyaretlerinin ardından ilçelerindeki asansörlerin denetimi için bu firma ile çalışmaya başlamıştı. Yeni Asır ayrıca Özkan'ın başlakontrolünde olduğu belirtilen medya şirketlerinin İzmirli kontrolünde belediyelerden yüklü miktarda reklam ve abonelik aldığını da yazmıştı. Özkan'ın ise, mekreklam tubunda kendisini "Şirketim, ticari faaliyetim, iş takibim, komisyonculuğum yoktur. Şahsi çıkar ve ikbal peşinde koşmadım. Küçük hesapların, aç gözlü, komisyoncu siyasetin ve siyasetçilerin hep karşısında durdum" sözleriyle savunmaya çalışması dikkat çekti.

Canan Kaftancıoğlu



ENTRİKACI KORKAKLIK

"Kurultayımızda bana karşı çeşitli kişi ve kurumlarca yürütülen karalama kampanyaları sonucunda ortaya çıkan sonucu hak etmediğimizi düşünüyorum" diyen Özkan, şöyle devam etti: "CHP'nin, emeği çürüten; insanları ve mücadeleleri değersizleştirmek üzerine siyaset yapan, ödenmiş bedelleri hırs ve intikam için yok sayan bir anlayışın eline düşmesi kabul edilemez. Başkasına yaşam hakkı tanımayan kibirli, entrikacı korkaklık, devrimci tutumun düşmanıdır. Partim bu düşmanlığı kapısına dahi yaklaştırmamalıdır. Aksi, partimiz ve hepimizin için bir felaket olur."



'ÜSTÜM ÇİZİLİNCE SEVİNDİLER'

KURULTAY'ın CHP tarihi ve kendisi açısından çok çarpıcı olaylara sahne olduğunu ifade eden Özkan, "Kurultay'dan önce benim bir kısım delege tarafından üstümün çizileceği iddiasında bulundular. Ardından üstüm çizilince de sevinç gösterileri yaptılar. Kahkahalarını bana ulaştırdılar" dedi. "Kurultayımızda çok üzüldüm" ifadesini kullanan Özkan, "Sizlerle daha sıkı ve açıklayıcı bir iletişim kuracağım. Gerekirse kapı kapı gezeceğim. Hakkımdaki iftiraları üzülerek izliyorum. Küçük hesapların, aç gözlü, komisyoncu siyasetin ve siyasetçilerin hep karşısında durdum. Düştüğüm yerden kalkıp bütün enerjimi kullanacağım." diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ

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