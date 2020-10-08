Erdoğan, Ayasofya’ya 2 özel hat hediye etti

BAŞKAN Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2 özel hat levhası hediye etti. Hediye edilen hat levhalarının üzerinde Al-i İmran Suresi'nin 173. ayeti olan "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ile Rad Suresi'nin 28. ayeti olan "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazdığı görüldü. İki hat levhası caminin duvarlarına asıldı.