Kapalı Maraş’ta tarihi adım bugün atılıyor

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bugün sahil bölümü açılacak olan Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu süreçte verdiği destekten dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ve bu kararı Kıbrıs Türk halkının yeni geleceğinin başlangıcı olarak niteleyen Tatar, "Çok heyecanlıyım. Tarihi bir adım attık, Bizler, farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz. 46 yıldır kapalı olan hayalet şehri insanlığın hizmetine sunuyoruz" dedi.



KİMSENİN MALI GASP EDİLMİYOR

KAPALI Maraş'ın açılmasıyla birlikte bölgede yaşayan eski sakinlerin yerlerine döneceğine dikkat çeken Tatar, "Bizler kimsenin malını mülkünü gasbetmiyoruz. Bölgede ilk önce hızlı şekilde altyapı çalışmaları tamamlanacak" ifadelerini kullandı.



RUM BASININDAN İTİRAF

KAPALI Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu. Rum medyası, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.