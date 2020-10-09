46 yıllık Maraş hasreti bitti

Bölgeye 2 saatte bine yakın vatandaş giriş yaparken, girişlere Kovid-19 kurallarına uyulması şartı ile izin verildi. Kapalı Maraş'ın açılan sahil kısmında incelemelerde bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Maraş'ı eski dünya turizm merkezi misyonuna yeniden kavuşturacaklarını söyledi.



AKINCI'DAN SKANDAL SÖZLER

KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş'ın açılması sonrası skandal açıklamalarda bulundu. Akıncı, tarihi gelişmeyi, 'Demokrasi için yüz karası bir karar!' sözleri ile yorumladı. Akıncı, bu adımın seçim için atıldığını öne sürerken KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı da 'Figüran' sözleri ile hedef aldı.