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46 yıllık Maraş hasreti bitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyer alan 'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım dün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Maraş'ın açılışına yerli ve yabancı çok sayıda basın mensupları ile bölge halkı katıldı.

46 yıllık Maraş hasreti bitti
Giriş Tarihi: 9.10.2020

Bölgeye 2 saatte bine yakın vatandaş giriş yaparken, girişlere Kovid-19 kurallarına uyulması şartı ile izin verildi. Kapalı Maraş'ın açılan sahil kısmında incelemelerde bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Maraş'ı eski dünya turizm merkezi misyonuna yeniden kavuşturacaklarını söyledi.

AKINCI'DAN SKANDAL SÖZLER
KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş'ın açılması sonrası skandal açıklamalarda bulundu. Akıncı, tarihi gelişmeyi, 'Demokrasi için yüz karası bir karar!' sözleri ile yorumladı. Akıncı, bu adımın seçim için atıldığını öne sürerken KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı da 'Figüran' sözleri ile hedef aldı.

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