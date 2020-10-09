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Aranan ’cüler lastik botla kaçamadı

Aranan FETÖ’cüler lastik botla kaçamadı
Giriş Tarihi: 9.10.2020

AYDIN Kuşadası'nda FETÖ üyeliği suçundan aranan 2 kişi, lastik botla yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında lastik bot olduğunu gören ekipler botta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Dışişleri Bakanlığı'nda başkatiplik görevinden uzaklaştırılan T.A ve S.D'nin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden S.D'nin resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve FETÖ üyeliğinden arandığı, T.A hakkında ise aynı suçlardan dava bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden T.A. tutuklanırken, S.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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