Azerbaycan zafere yürüyor

ERMENİSTAN ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları 11'inci günde de devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerine ateş açtığını duyurdu. Dağlık Karabağ'a yakın Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'ye de füzelerle saldırmayı sürdüren işgalci Ermenistan, Karabağ hezimetinin ağır faturasını Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan'a kesti.

ERMENİLERİN HEZİMETİ

Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Başbakan Paşinyan'ın teklifi üzerine Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından görevden alındı. Öte yandan Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlarda Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha etti. Zafere doğru ilerleyen Azerbaycan ordusu, işgalden kurtularılan Füzuli ilçesine bağlı Horadiz köyünden kaçan Ermeni askerlerin terk ettiği zırhlı araçların görüntüsünü paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev de, Ermenistan'a ait kamikaze dronunun, Azerbaycan birlikleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.