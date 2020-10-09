Balkan Dernekleri’nden Azerbaycan’a destek

İZMİR'DE bulunan Balkan Dernekleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Azerbaycan'ın öz topraklarını savunduğunu, en yakın zamanda Ermenistan işgalinden topraklarını azat edeceklerini belirterek, "Ermenistan Gence'de masum sivil halkın üzerine balistik füzeler fırlatarak saldırmıştır, sivil halktan can kayıpları ve telafisi imkansız zararlar gerçekleştirmiştir. Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı davranmış ısrarla savaş suçu işlemeye devam etmekte ancak sözde uygar dünya izlemektedir" dedi.