Diyarbakırlı avukat azılı teröristin sağ kolu çıktı

Terörist Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflar arasında teröristin başka bir kadın teröristle samimi pozları ortaya çıktı.



YAPILAN araştırma sonrası terörist Aydınlı'nın yanındaki kadının Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Terörist avukat Doğan, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.





ARŞI ÇIKMIŞTI

DİYARBAKIR Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, 'Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar' açıklaması yapmıştı. Baro Başkanı Aydın'ın 'örgüt' diye kime hizmet ettiği, Lice'de gerçekleştirilen operasyonda belli oldu.