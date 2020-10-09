Koca: Teyakkuz halini sürdürmek zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferansla katıldığı 9. Sağlık Zirvesi'nin açılışında, "Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz" dedi. Koca şöyle konuştu: "Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız. SGK belli bir ödeme dengesini gelir gider hesabını gözetme durumunda olan bir kurum. Sadece pandemi süreciyle sınırlı olmayan, sürdürülebilirliği muhafaza görevi var. Halk sağlığını koruma, hastaların tedavisinde mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tavır gösterdi. Maliye ve Hazine Bakanlığımız da pandemiyle mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu."

SAĞLIK TURİZMİ ÖNEMLİ

"Ülkemizde 2018 yılı istatistiklerine göre sağlık harcamalarının Gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 4.4. 2019 rakamları Kasım ayı içinde açıklanacak. Bu seviyenin korunduğunu tahmin ediyorum. Gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan bütçe payının artması diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimiyle gelirlerini artırmasıdır. Bu yüzden sağlık turizmine önem veriyoruz."